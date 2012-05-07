〔中国汇市〕人民币早盘续走低,中美战略对话结束后中间价大跌

* 人民币早盘续走低

* 中美战略经济对话结束后中间价大跌

* 政治因素影响暂弱化

* 基本面仍不支持人民币升值

* 近期更多受国际市场走势牵引

路透上海5月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘续走低,中美战略经济对话刚刚结束,人民币中间价即出现大幅下滑,走势本就不振的即期汇价再受进一步压制.

交易员认为,随着政治因素对人民币汇价的影响暂时弱化,基本面因素再次成为汇率走向的关注重点,而目前中国经济表现还存在不确定性,尤其是贸易数据依旧不太理想,人民币重回升值轨道仍缺乏支撑.

"政治因素告一段落,现在又回归市场因素了."上海一银行交易员称.

今日早盘成交区间延续了近日来低于中间价态势,但价差较此前稍有缩窄.北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.3112元,上日收报6.3062元;人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日续跌,报在6.2858元,上日为6.2721元.

上述交易员表示,中美对话期间中间价的强势更大程度上是中国的一个姿态,而即期市场的不跟随也反映了中间价的定位已超出了人民币目前的均衡水平,"从上周开始,央行确定的价格,和市场认为的价格一直有偏差."

他认为,随着中美对话结束,中间价有望逐步向即期汇价靠拢,而近期人民币走势也可能更多受国际市场走势牵引.

美国财政部长盖特纳上周五向中国国家主席胡锦涛表示,中国朝更以市场为导向的汇率体系努力,"非常有希望".[ID:nSB1527036]

第四轮中美战略与经济对话于5月3日-4日在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.

北京时间11:56,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3100/50元,上日尾盘报6.3040元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=仍显贬值预期,最新报在6.3505/45,上日尾盘为6.3435元.

东京汇市欧元周一下跌,兑美元突破三个月来的交投区间,此前希腊和法国的大选引发欧元区纾困案和撙节举措可能告终的担忧.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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