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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 11:41 BJT

《外汇动态》空头回补提振美元/马币上涨,但在100日移动均线遭遇阻力

0326GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY受空头回补推动而上涨,但当地投资者和出口商的卖盘令美元涨势有限.在100日移动均线存在阻力.

美元/马币上涨0.7%至3.0620,脱离盘内高点3.0655.100日移动均线切入位目前在3.0683.自1月中旬以来,美元/马币就从未突破过该均线.

美元/马币在3.0726也面临阻力,这里是日线一目均衡云区的顶部.下一道阻力位料在3.0735,是3-5月跌势的76.4%费波纳奇回档位.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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