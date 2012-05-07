韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳5月4日电---近日讨论《不扩散核武器条约》的会议出现分歧，无核国家敦促核国家加快去核化进程，而核国家则称去核化取得“前所未有的进展”。
根据该条约，五个公认的拥有核武器的国家同意致力于去除核武器，而无核国家承诺不寻求拥有核武器。大多数国家已经接受该条约，2015年将举行条约评估会议。
批评人士称，与要求五大核国家履行条约义务相比，外界更强调达到核不扩散的目标。这五个国家分别是美国、中国、俄罗斯、法国和英国。
“核国家说的和我们想的差别很大，”一个欧盟小国的外交官表示。
南非驻国际原子能机构代表明蒂（Abdul Samad Minty）代表新议程联盟（New Agenda Coalition）说道：“几年来，防止扩散的措施得到加强，而去核化却并未实现。”
明蒂称，新议程联盟反对任何继续保留核武器的理由。
埃及代表团团长Sameh AboulEnein表示，“对去核化进程缺乏有效进展感到非常担忧”，并称这可能有损《不扩散核武器条约》的初衷。（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。