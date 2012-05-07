〔中国债市动态〕现券收益率早盘变动不大,欧债疑虑未明显激发避险情绪

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透上海5月7日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率变动不大.尽管希腊和法国选举结果加深了对欧元区撙节措施前景的疑虑,但市场避险情绪并没有被明显激发.相反,持续偏紧的资金面以及通胀反弹压力等令投资者保持谨慎.
"回购利率下不来的话,现券(收益率)很难下得来,"上海一位券商交易员说,尽管"五一"小长假已过,但资金价格依然坚挺,从经验来讲,5月份财政存款还会继续增多,但公开市场到期已经明显减少,如果接下来央行继续采用逆回购操作释放短期流动性,而不是选择调降准备金率,那么资金面也只能维持偏紧局面.
她表示,国内市场并没有过多关心欧元区国家的政局变化,投资者对这个欧债有些"审美疲劳",除非这个问题出现明显的恶化或者好转.而经济触底、蔬菜等食品价格反弹以及股市造好导致债市资金分流等因素叠加,可能会使得后市买盘越来越谨慎.
社会党领袖奥朗德在周日法国总统大选中以较大优势胜出,承诺将开始推迟实施德国主导的撙节政策;同时希腊进行欧债危机爆发以来的首度大选,支持纾困计划的政党要组成政府恐面临困难.这些都让欧元区前景蒙阴.[ID:nST0456424][ID:nSB1528772]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘区间波动.本周公开市场到期逾千亿,一级交易商却未申报任何需求,资金面维稳.不过,市场人士依然反映当前的利率水平有所偏高.[CN/CN]
据路透统计显示,中国央行公开市场5月央票和正回购到期量合计2,360亿元人民币,较4月减少逾四成.
国家统计局周五(11日)将公布中国4月居民消费价格指数(CPI);工业增加值等宏观经济数据.
剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.56%/3.52%,与上日持平;剩余期限0.76年的固息国债120002券最新双边报价CN120002=CFXM为2.8099%/2.7950%,上日为2.83%/2.79%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo