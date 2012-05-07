〔中国债市动态〕现券收益率早盘变动不大,欧债疑虑未明显激发避险情绪

路透上海5月7日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率变动不大.尽管希腊和法国选举结果加深了对欧元区撙节措施前景的疑虑,但市场避险情绪并没有被明显激发.相反,持续偏紧的资金面以及通胀反弹压力等令投资者保持谨慎.

"回购利率下不来的话,现券(收益率)很难下得来,"上海一位券商交易员说,尽管"五一"小长假已过,但资金价格依然坚挺,从经验来讲,5月份财政存款还会继续增多,但公开市场到期已经明显减少,如果接下来央行继续采用逆回购操作释放短期流动性,而不是选择调降准备金率,那么资金面也只能维持偏紧局面.

她表示,国内市场并没有过多关心欧元区国家的政局变化,投资者对这个欧债有些"审美疲劳",除非这个问题出现明显的恶化或者好转.而经济触底、蔬菜等食品价格反弹以及股市造好导致债市资金分流等因素叠加,可能会使得后市买盘越来越谨慎.

社会党领袖奥朗德在周日法国总统大选中以较大优势胜出,承诺将开始推迟实施德国主导的撙节政策;同时希腊进行欧债危机爆发以来的首度大选,支持纾困计划的政党要组成政府恐面临困难.这些都让欧元区前景蒙阴.[ID:nST0456424][ID:nSB1528772]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘区间波动.本周公开市场到期逾千亿,一级交易商却未申报任何需求,资金面维稳.不过,市场人士依然反映当前的利率水平有所偏高.[CN/CN]

据路透统计显示,中国央行公开市场5月央票和正回购到期量合计2,360亿元人民币,较4月减少逾四成.

国家统计局周五(11日)将公布中国4月居民消费价格指数(CPI);工业增加值等宏观经济数据.

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.56%/3.52%,与上日持平;剩余期限0.76年的固息国债120002券最新双边报价CN120002=CFXM为2.8099%/2.7950%,上日为2.83%/2.79%.(完)