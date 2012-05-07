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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 13:10 BJT

第九次中日韩经贸部长会议将在北京举行

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月7日电---中国商务部周一表示，中日韩三国经贸部长周六将会晤，讨论三国自由贸易区问题。

第九次中日韩经贸部长会议将首次在北京举行。此前，中韩宣布启动自由贸易协定谈判。

中韩开启自由贸易协定谈判可能对日本构成风险。日本一直在推动达成三国自由贸易协定。

中国商务部在官网声明中称：“本次会议将就中日韩投资协定、中日韩自贸区建设、三国在全球及地区框架下的经贸合作等各自关心的问题交换意见。”

中国是日本和韩国最大的贸易伙伴。（完）

--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌

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