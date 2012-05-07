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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 12:40 BJT

《企业看点》--5月7日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月7日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 日本经济新闻报导称,日本正考虑为该国船只提供主权担保,使其可在7月欧盟制裁生效后继续进口伊朗石油.[ID:nL4E8G701G]

* 中国证券报报导称,接近大连商品交易所的消息人士称,该交易所周一将启动商品期货期权内部仿真交易.[ID:nSB1528990]

* 德国商报(Handelsblatt)援引公司消息人士称,大众汽车(VOWG_p.DE)计划基于Polo和Up!车型,开发新款小型SUV.[ID:nL5E8G69YT]

* 瑞士经济部长周日表示,政府坚持2012年经济温和增长的预估,并称其对欧元区财政问题趋稳持乐观态度.[ID:nL5E8G68VO]

* 媒体周日引述瑞银集团UBSN.VX新任董事长称,瑞银需要一家投行为其富裕客户提供服务,其并称相信德国最终将接受代扣所得税交易条款,以解决避税争端.[ID:nL5E8G668T]

* 科威特一家日报周日报导称,该国国有石油公司已经退出与油气勘探商Ithaca Energy (IAE.TO) (IAE.L)的并购谈判.[ID:nL5E8G66K2]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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