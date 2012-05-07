《企业看点》--5月7日财务活动报导摘要

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透班加罗尔5月7日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 日本经济新闻报导称,日本正考虑为该国船只提供主权担保,使其可在7月欧盟制裁生效后继续进口伊朗石油.[ID:nL4E8G701G]
* 中国证券报报导称,接近大连商品交易所的消息人士称,该交易所周一将启动商品期货期权内部仿真交易.[ID:nSB1528990]
* 德国商报(Handelsblatt)援引公司消息人士称,大众汽车(VOWG_p.DE)计划基于Polo和Up!车型,开发新款小型SUV.[ID:nL5E8G69YT]
* 瑞士经济部长周日表示,政府坚持2012年经济温和增长的预估,并称其对欧元区财政问题趋稳持乐观态度.[ID:nL5E8G68VO]
* 媒体周日引述瑞银集团UBSN.VX新任董事长称,瑞银需要一家投行为其富裕客户提供服务,其并称相信德国最终将接受代扣所得税交易条款,以解决避税争端.[ID:nL5E8G668T]
* 科威特一家日报周日报导称,该国国有石油公司已经退出与油气勘探商Ithaca Energy (IAE.TO) (IAE.L)的并购谈判.[ID:nL5E8G66K2]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。