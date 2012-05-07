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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 12:21 BJT

〔印尼数据〕统计局称第一季GDP较前季增长1.4%,较上年同期增长6.3%

路透雅加达5月7日电---印尼统计局称:

* 第一季国内生产总值(GDP)较前季增长1.4%,预估为增长1.42%

* 第一季GDP较上年同期增长6.3%,与预估一致.(完)

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