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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 12:39 BJT

〔日本橡胶〕4月20日止生胶库存创近五年高位,反映内需复苏有限

路透东京5月7日电---日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示,日本生胶库存增至近五年最高水准,反映出去年地震和海啸后日本国内需求复苏有限.

4月20日止的10日内,日本生胶库存增加529吨或3.7%,至14,766吨,为2007年6月30日来最高,当时库存为15,179吨.

指标东京工业品交易所(TOCOM)10月期胶<0#2JRU:>周一跌逾3%至每公斤304.4日圆的低点,此前希腊和法国的选举令投资者重燃关于欧洲债务问题对全球需求影响的忧虑,终止橡胶市场为期两周的涨势.

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 4月20日 4月10日 3月31日 3月20日 3月10日 2月29日

生胶 14,766 14,237 14,600 14,092 14,257 14,078

天然乳胶 317 316 330 296 275 307

合成胶(固体) 2,117 2,082 2,215 2,247 2,430 2,632

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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