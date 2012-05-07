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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 14:05 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--5月7日

路透上海5月7日电---中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出各类外汇交易品种,以满足
金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要.

  以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况.

   交易品种成交概况  12年一季度 11年四季度  三季度  二季度   一季度   10年全年  三季度   二季度   一季度   09年全年   
       远期(亿美元):     534.0     378.6     608     564.1    594.83     327     25.89     24.5     30.4       98      
       掉期(亿美元):   5,445.8   4,544.7   5,239   4,549.31 3,376.83  12,835   3,229.34  3,456.3  2,850.1    8,018  
     外币对(亿美元):      --      276.21     226     168.6    185.89     502    129.02    136.2    104.5      407     
   外汇期权(亿美元):      6.2      1.64      4.3     4.16
       
   注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

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