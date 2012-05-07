《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--5月7日

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透上海5月7日电---中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出各类外汇交易品种,以满足 金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要. 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况. 交易品种成交概况 12年一季度 11年四季度 三季度 二季度 一季度 10年全年 三季度 二季度 一季度 09年全年 远期(亿美元): 534.0 378.6 608 564.1 594.83 327 25.89 24.5 30.4 98 掉期(亿美元): 5,445.8 4,544.7 5,239 4,549.31 3,376.83 12,835 3,229.34 3,456.3 2,850.1 8,018 外币对(亿美元): -- 276.21 226 168.6 185.89 502 129.02 136.2 104.5 407 外汇期权(亿美元): 6.2 1.64 4.3 4.16 注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。