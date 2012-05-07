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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 14:23 BJT

〔欧洲股市〕股指期货下跌暗示股市跌势,因希腊和法国选举结果引发忧虑

路透巴黎5月7日电---欧洲股指期货周一走势暗示股市将大幅下跌,因希腊和法国选举结果令市场担心公众对撙节举措的支持度.多数投资者认为撙节举措是解决欧债危机的关键.

0602GMT,EUROSTOXX 50指数期货STXEc1、德国DAX指数期货FDXc1和法国CAC 40指数期货FCEc1跌幅在2.3-2.7%之间.(完)

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