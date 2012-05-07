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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 14:24 BJT

〔日本金融〕财务大臣安住淳称,准备在必要时对汇率采取行动

路透东京5月7日电---日本财务大臣安住淳周一表示,他准备在必要时对汇率采取行动.他是被问及周末欧洲选举过后日圆升势问题时作此番表示的.

安住淳对记者称,他希望监控汇率波动反映的是投机行为还是反映经济基本面.

他并称,股市下跌和日圆上涨的部分原因是欧洲选举之后出现的不确定性,他认为法国新当选总统奥朗德理解财政纪律的必要性.(完)

--编译 丁琦;审校

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