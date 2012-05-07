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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 14:14 BJT

〔日本股市〕日经指数跌至三个月低位,欧元区情势令市场忧心

路透东京5月7日电---日本股市日经指数周一跌至三个月低位,法国和希腊的大选引发了对欧元区经济体能否继续施行撙节举措的担忧,且美国就业数据逊于预期.

日经指数.N225收低2.8%,报9,119.14点,创六个月以来的最大单日跌幅.东证股价指数.TOPX跌2.6%至772.06点.(完)

--编译 高琦;审校 龚芳

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