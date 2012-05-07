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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 14:22 BJT

〔韩国股市〕创三个月收盘低位,造船股大跌

路透首尔5月7日电---韩国股市周一跌至三个月收盘低位,因法国和希腊大选后人们担心欧洲撙节举措可能倒退,此外美国经济数据引发对该国经济复苏步伐的疑虑,进一步打压股市.

造船股表现逊于大盘,三星重工业(010140.KS)大跌6.4%,大宇造船(042660.KS)跌4.8%.

综合股价指数.KS11收跌1.64%,报1,956.44点.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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