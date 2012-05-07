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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 14:31 BJT

〔澳新汇市〕澳元触及2012年低点,受公债收益率走低拖累

路透惠灵顿/悉尼5月7日电---澳元和新西兰元周一徘徊在四个月低点附近,因对欧美经济状况的忧虑重燃促使市场全面减少冒险,将公债收益率压至新低.

周末的希腊和法国大选之后,欧元区未来不确定性加强,促使投资者追捧澳洲公债等避险资产.

三年期公债价格YTTc1跳涨0.17点至97.330的1992年以来最高.10年期公债价格YTCc1则上升0.15点至96.650的纪录新高.10年期现券收益率(殖利率)AU10YT=RR亦触及60年新低3.40%.

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