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市场报道 | 2012年 5月 7日 星期一 14:28 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎跟随欧元走低,受周末法国和希腊选举影响

路透苏黎世5月7日电---法国和希腊周末选举之后,投资者担心来之不易的支撑欧元区举措被蒙上阴影,使得欧元兑美元急剧走低,瑞郎随之下滑.

瑞士央行去年9月设定1.20瑞郎的界限之后,瑞郎走势基本与欧元一致.

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