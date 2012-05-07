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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 14:34 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破113美元,受累于全球能源需求忧虑

路透新加坡5月7日电---布兰特原油价格周一跌破每桶113美元,触及1月底以来的最低水准,因在美国公布疲弱的非农就业数据及法国和希腊大选后,市场愈发担忧全球的能源需求.欧洲两国的大选结果或给应对欧债危机的努力构成威胁.

油价上周五下跌,因此前数据显示美国4月非农就业增速连续第二个月放缓,增强了市场对美国能源需求减少的担心.

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