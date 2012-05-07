版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 14:47 BJT

〔日本个股〕丰田汽车称4月中国销量较上年同期增长68%

路透北京5月7日电---日本丰田汽车(7203.T)发言人Takanori Yokoi称,公司及两家当地合资伙伴4月中国销售较上年同期增长68%,至81,700辆.

Yokoi称,今年前四个月丰田共售出293,200辆汽车,较上年同期增长14.3%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐