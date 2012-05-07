希拉里敦促印度再减少购买伊朗石油

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度加尔各答5月7日电---美国国务卿希拉里周一表示，由于可从沙特等他国获得充足的供应，她希望印度采取“更多”措施减少购买伊朗石油。
希拉里访问印度途中在加尔各答市（Kolkata）发表讲话时称，美方会在约两个月的时间内确定是否授予印度对伊朗制裁的豁免权。
她还表示，对伊朗和以色列爆发冲突的可能性感到担心。
印度公开反对西方国家制裁伊朗，但也推动国内炼油厂商削减15-20%的伊朗石油进口，希望借此能从美国获得制裁豁免权。
美国3月时曾授予日本和10个欧盟国家对伊朗制裁豁免权，印度和中国作为伊朗原油的最大购买国，仍被列入若不大幅削减石油进口将面临风险的名单之列。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。