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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 14:42 BJT

〔全球金市〕美元走坚令金价小跌,欧洲选举结果令市场忧心

路透新加坡5月7日电---金价周一小幅下跌,因美元走强.法国和希腊的大选反映出民众强烈反对撙节计划,令市场担忧欧元区能否对抗债务危机.

欧元兑美元跌至三个月低位,美元指数升至三周高点,令以美元计价的商品变得相对昂贵.

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