〔中国股市〕沪综指近收平,盘中先抑后扬走势明显强于周边市场

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透北京5月7日电---中国股市沪综指周一近收平.尽管上周五欧美股市大跌带动今日亚太股市普遍走低,但沪指盘中反复震荡,先抑后扬走势明显强于周边市场.分析人士指出,尽管沪指在年线2,500左右压力较大,但预计大盘在经历短期震荡蓄势后,仍有望续升.
沪综指.SSEC收报2,451.947点,微跌0.067点,上周五该股指创下七周来收盘新高;今日上海A股成交额升至1,112亿元人民币,上交易日为1,021亿元.
湘财证券分析师徐广福称,今日股市走跌是受海外市场影响,另外单周涨幅创10周来最大,亦引发回档压力.由于2,450点附近是密集震荡区域,预计大盘短期可能将继续在上述点位震荡.
他并建议,继续关注低估值蓝筹股,同时,预计环保、电子信息和软件等行业将更具爆发力.
美国股市上周五大幅走低,录得今年最差表现一周,此前美国就业增幅放缓,引发迄今对美国经济复苏前景最大的疑问.同期,欧洲股市亦因美国就业数据逊于预期大跌.[.NCN][.EUCN].受此影响,周一亚太股市普遍大幅下跌,其中澳洲股市收低逾2%并创年内最大单日跌幅,韩日股市均创三个月收盘低位.
周一沪深股市金融、地产等权重股跌幅居前,其中中国太保(601601.SS)收低4.03%,报21.65元.
沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,716.0点,涨0.14%,成交量为239,258手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。