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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 15:09 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下挫,因投资者忧虑希腊选举结果

0655GMT---欧元兑美元EUR=在电子交易平台EBS上挫至三个月低点1.29552美元,此前希腊支持纾困方案的两个主要政党未能赢得组建联合政府所需的议会多数席位.

美元指数.DXY升0.4%至79.814,因投资者出于希腊救助计划或恶化的忧虑,寻求避险货币.欧元兑日圆EURJPY=跌0.6%至103.85,欧元兑英镑则跌近四年低位0.8037.由于英国市场因假期休市,欧洲交易料将淡静.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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