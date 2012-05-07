驾驭免疫系统对抗癌症时代即将来临

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约5月7日电---100多年前，研究人员首次探寻利用人体免疫系统对抗癌症的可能；而现在，这一领域的杰出医生们认为，此抗癌理念或在未来一两年内得到大范围应用。

市面上已有两种基于免疫疗法的药物，但获得的反响却好坏不一。必治妥施贵宝(BMY.N)推出的Yervoy自去年获批上市以来，因在治疗黑素瘤上取得重大突破而备受好评，而DendreonDNDN.O的前列腺癌疫苗Provenge推出两年来，却因管理不当及医生不愿采用而遭到诟病。

这两种药物被看癌症治疗革命的先驱，有望在全球抗癌药品市场占据很大的份额。据医药行业咨询公司IMS Health估计，全球抗癌药品市场规模到2015年将达到750亿美元。许多新的免疫疗法疫苗和其他免疫系统调节剂也在试验当中，将会用于治疗多种相应癌症。

波士顿达纳·法尔博癌症疫苗中心（Dana-Farber Cancer Vaccine Center）的联合主任卷纳夫（Glenn Dranoff）称：“我们已经进入可将免疫疗法视为癌症治疗一个重要部分的新时代，这一领域肯定还会出现比以往更多的兴奋和信心。”

未来12个月，至少会有十二种疗法进入关键的中后期试验阶段，而且一些专家相信，随着临床试验成功案例的增多，试验结果将为这一领域带来飞跃的临界点。

美国国家癌症研究所（NCI）肿瘤免疫学及生物学实验室的负责人史隆（Jeffrey Schlom）称：“一些试验正在走向（成功）。一旦获得美国食品药物管理局（FDA）的批准，他们会被更广泛地使用。”

新标准？

利用免疫系统对抗癌症这一理念可追溯至1890年代，当时纽约外科医生科莱（William Coley）注意到，一些在手术后受到感染的癌症患者恢复更好，他由此推测，感染引发的免疫反应对治疗癌症有作用。

卷纳夫称：“尽管疫苗或癌症免疫疗法理念出现至少已有100年时间，但我们现在才知道了更多关于产生有效抗癌免疫反应的条件。”

这种对免疫疗法如何发挥作用的新认知，可能会改变对临床试验成功的定义。

延长生命是不变的黄金标准，但对于多数癌症药物而言，若能使肿瘤缩小或是可延缓肿瘤生长速度或抑制病情的恶化，即获得所谓的无进展生存期（PFS），那么药物试验便被视为成功。

但许多情况显示，Provenge和Yervoy却可以在不影响PFS或使肿瘤缩小的情况下，延长患者的存活期。

纽约斯隆-凯特林癌症中心（Memorial Sloan-Kettering Cancer Center）免疫疗法临床试验主任Jedd Wolchok称：“整体存活期是一项精确指标。肿瘤可能因为含有免疫细胞而变大，因此让病情看起来似乎恶化。我们已建议推出一套新的疗效评价标准，将这种新的生物疗法纳入衡量范围。”

新组合

研究人员此前认为，只有黑素瘤和肾癌对免疫疗法有反应，但他们已经证实情况并非如此，目前相关临床试验已经在肺癌、乳腺癌、肝癌、前列腺癌、胰腺癌、卵巢癌等的治疗中展开。

Agenus Inc(AGEN.O)执行长Garo Armen称：“这是一场已经启动的革命，我觉得接下来几年将予以展现。”该公司生产的佐剂QS-21，可用来提高葛兰素（Glaxo）尚处于试验阶段的肺癌和黑素瘤疫苗的免疫反应。

这些药品的基本理念相同，即训练患者的免疫系统去对抗癌症。但通过对免疫系统的最新认识而得出的新方法则包括，激活某些细胞攻击肿瘤，以及修改能调节免疫系统的机制。

Armen称：“Yervoy与适当的疫苗结合，可产生明显的效果。你会看到患者痊愈，生命得到大幅延续。”（完）