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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 15:18 BJT

〔欧洲股市〕大幅下挫,受法国及希腊选举结果拖累

路透伦敦5月7日电---受法国及希腊选举结果拖累,法国股市CAC 40指数.FCHI跌1.7%,意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB跌2.3%.(完)

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