版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 15:09 BJT

〔澳洲股市〕收低逾2%并创年内最大单日跌幅,受法国和希腊选举结果打压

路透悉尼5月7日电---澳洲股市周一收跌2.16%,为今年最大单日跌幅,因担心法国和希腊选举结果会损及应对欧债危机的集体努力.

法国和希腊选举结果威胁到脆弱的政治团结,令全球投资者抛售风险资产.在两年多的危机期间,这种政治团结保持了欧元区的完整性.

全球矿商必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)领跌,跌幅均超过4%,且都创下四个月最低收位.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌94.73点至4,301.3点,为去年12月19日以来最大跌幅.该指数收在4月17日以来最低收位.(完)

--编译 李爽;审校 田建华

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐