〔澳洲股市〕收低逾2%并创年内最大单日跌幅,受法国和希腊选举结果打压

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透悉尼5月7日电---澳洲股市周一收跌2.16%,为今年最大单日跌幅,因担心法国和希腊选举结果会损及应对欧债危机的集体努力.
法国和希腊选举结果威胁到脆弱的政治团结,令全球投资者抛售风险资产.在两年多的危机期间,这种政治团结保持了欧元区的完整性.
全球矿商必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)领跌,跌幅均超过4%,且都创下四个月最低收位.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌94.73点至4,301.3点,为去年12月19日以来最大跌幅.该指数收在4月17日以来最低收位.(完)
--编译 李爽;审校 田建华
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路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。