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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 15:47 BJT

〔欧洲金融〕西班牙首相称必要时会用公共资金来救助银行业

路透马德里5月7日电---西班牙首相周一表示,他会使用公共资金来救助银行业,但只是作为最后手段.他还表示,周五将宣布政府针对银行业的计划.

西班牙在救助银行业方面已经花费超过180亿欧元(236.1亿美元).银行业已经被迫进行数轮并购,地产贷款和资产相关损失认列超过500亿欧元.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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