奥巴马抨击罗姆尼企业高管背景

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄亥俄哥伦布5月5日电---美国总统奥巴马周六在2012年总统大选首轮竞选集会中抨击抨击共和党总统候选人罗姆尼从其企业高管经历中得到的是“错误的经验”，并承诺若能连任将推动经济改革。

奥巴马去年启动以芝加哥为竞选总部的活动，但由于共和党总统候选人一直未出炉，奥巴马之前的竞选活动仅限于面对捐款支持者。

上述情况本周有所变化。奥巴马在俄亥俄州和弗吉尼亚州对民众发表演讲时，试图重振2008年获胜的势头，并与罗姆尼针锋相对。上述两州在总统大选中或是两大关键选区。

奥巴马身穿有衣领扣的衬衫，并没有穿夹克或打领带，将罗姆尼称为“爱国的美国人”，但后者的政策对中产阶级无益。

奥巴马在俄亥俄州哥伦布称：“他经营过一家大型金融机构，他担任过一州之长，但我认为，他从这些经历中吸取了错误经验。他真的相信，如果像他一样的首席执行官和投资者能赚钱，我们其他人自然就变富裕了。”

罗姆尼多次强调自己的商业领袖背景，称此有助于其创造就业并促进经济增长，谴责奥巴马没有采取足够举措，带领美国经济走出衰退。

奥巴马在集会中称，他个人对美国经济发展并不满意，但他称，罗姆尼将削减超富阶层赋税，信奉盈利增加有助改善就业的错误观点，这会使情况变得更糟。

“他为何想替美国最富裕的人削减上万亿的税额？他为何提议削减自己的赋税，却提高1,800万工薪阶层赋税？”（完）