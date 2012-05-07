奥巴马抨击罗姆尼企业高管背景

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄亥俄哥伦布5月5日电---美国总统奥巴马周六在2012年总统大选首轮竞选集会中抨击抨击共和党总统候选人罗姆尼从其企业高管经历中得到的是“错误的经验”，并承诺若能连任将推动经济改革。
奥巴马去年启动以芝加哥为竞选总部的活动，但由于共和党总统候选人一直未出炉，奥巴马之前的竞选活动仅限于面对捐款支持者。
上述情况本周有所变化。奥巴马在俄亥俄州和弗吉尼亚州对民众发表演讲时，试图重振2008年获胜的势头，并与罗姆尼针锋相对。上述两州在总统大选中或是两大关键选区。
奥巴马身穿有衣领扣的衬衫，并没有穿夹克或打领带，将罗姆尼称为“爱国的美国人”，但后者的政策对中产阶级无益。
奥巴马在俄亥俄州哥伦布称：“他经营过一家大型金融机构，他担任过一州之长，但我认为，他从这些经历中吸取了错误经验。他真的相信，如果像他一样的首席执行官和投资者能赚钱，我们其他人自然就变富裕了。”
罗姆尼多次强调自己的商业领袖背景，称此有助于其创造就业并促进经济增长，谴责奥巴马没有采取足够举措，带领美国经济走出衰退。
奥巴马在集会中称，他个人对美国经济发展并不满意，但他称，罗姆尼将削减超富阶层赋税，信奉盈利增加有助改善就业的错误观点，这会使情况变得更糟。
“他为何想替美国最富裕的人削减上万亿的税额？他为何提议削减自己的赋税，却提高1,800万工薪阶层赋税？”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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