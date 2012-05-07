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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 15:37 BJT

〔欧洲股市〕EUROSTOXX 50波动率指数上扬6%至四个月高位

路透巴黎5月7日电---EUROSTOXX 50波动率指数.V2TX上扬6%至四个月高位,报31.(完)

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