〔中国债市〕人民币利率互换中长端走跌,欧债危机及经济复苏疑虑加深

路透上海5月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周一中长端走跌,因希腊和法国的选举结果,与美国疲弱的就业数据,引发投资者对欧债及世界经济复苏前景的疑虑.短端品种则在高挺的资金价格支撑下小幅走升.

"早上开会的时候,我们就判断会往下走,毕竟欧洲的政局变动影响还是比较负面的,"北京一大型国有银行交易员说.

他表示,五年的中间价下跌有1-2个基点(bp),目前成交在3.44%附近,上周五最高达到过3.51%左右.

社会党领袖奥朗德在周日法国总统大选中以较大优势胜出,承诺将开始推迟实施德国主导的撙节政策;同时希腊进行欧债危机爆发以来的首度大选,支持纾困计划的政党要组成政府恐面临困难.这些都让欧元区前景蒙阴.[ID:nST0456424][ID:nSB1528772]

4月美国非农就业岗位增加11.5万个,低于预期.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘区间波动.本周公开市场到期逾千亿,一级交易商却未申报任何需求,资金面维稳.不过,市场人士依然反映当前的利率水平有所偏高.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.4560/3.5760 3.2875/3.3808 3.2883/3.3850 3.3950/3.4917 3.4100/3.6925

上周五 3.4275/3.5625 3.2440/3.3420 3.3020/3.4000 3.4080/3.5080 3.4140/3.7600

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变动 +0.0285/+0.0135 +0.0435/+0.0388 -0.0137/-0.0150 -0.0130/-0.0163 -0.0040/-0.0675

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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