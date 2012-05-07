版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 15:39 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元跌至近两周低位,受法国和希腊大选结果打压

路透首尔5月7日电---周一韩元兑美元KRW=跌至近两周低位,法国和希腊选举过后,对欧债危机的担忧令市场承压.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,138.5,创4月25日以来最弱收盘.周五当地收报1,131.3.

法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在周日的总统大选中以较大优势赢得胜利,令欧洲核心国家法国转向左翼执政.他承诺将开始推迟实施德国主导的撙节政策.[ID:nSB1528772]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐