《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月7日

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透北京5月7日电---以下为中国上海A+B股周一收市价及比价: (本地时间15:31时,1美元=6.3103人民币CNY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (美元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 广电电子(600602.SS)(900901.SS) 4.97 0.425 1.85 ST二纺 (600604.SS)(900902.SS) 7.01 0.377 2.95 大众交通(600611.SS)(900903.SS) 5.86 0.525 1.77 永生投资(600613.SS)(900904.SS) 8.47 0.651 2.06 老凤祥 (600612.SS)(900905.SS) 28.21 2.214 2.02 SST中纺 (600610.SS)(900906.SS) 11.10 0.461 3.82 鼎立股份(600614.SS)(900907.SS) 12.27 0.695 2.80 氯碱化工(600618.SS)(900908.SS) 10.29 0.528 3.09 双钱股份(600623.SS)(900909.SS) 10.48 0.599 2.77 海立股份(600619.SS)(900910.SS) 8.59 0.571 2.38 浦东金桥(600639.SS)(900911.SS) 7.66 0.723 1.68 外高桥 (600648.SS)(900912.SS) 10.12 0.702 2.28 ST联华 (600617.SS)(900913.SS) 12.18 0.572 3.37 锦江投资(600650.SS)(900914.SS) 8.48 0.855 1.57 中路股份(600818.SS)(900915.SS) 14.00 0.733 3.03 金山开发(600679.SS)(900916.SS) 10.65 0.507 3.33 海欣股份(600851.SS)(900917.SS) 6.74 0.462 2.31 耀皮玻璃(600819.SS)(900918.SS) 7.86 0.532 2.34 大江股份(600695.SS)(900919.SS) 5.67 0.352 2.55 上柴股份(600841.SS)(900920.SS) 19.57 1.138 2.73 丹化科技(600844.SS)(900921.SS) 15.08 0.905 2.64 上海三毛(600689.SS)(900922.SS) 9.35 0.612 2.42 友谊股份(600827.SS)(900923.SS) 12.95 1.510 1.36 上工申贝(600843.SS)(900924.SS) 10.09 0.536 2.98 上海机电(600835.SS)(900925.SS) 9.88 1.125 1.39 宝信软件(600845.SS)(900926.SS) 17.37 1.236 2.23 上海物贸(600822.SS)(900927.SS) 6.74 0.599 1.78 自仪股份(600848.SS)(900928.SS) 8.42 0.590 2.26 上海普天(600680.SS)(900930.SS) 10.15 0.562 2.86 陆家嘴 (600663.SS)(900932.SS) 12.76 1.039 1.95 华新水泥(600801.SS)(900933.SS) 14.69 1.816 1.28 锦江股份(600754.SS)(900934.SS) 16.89 1.399 1.91 鄂尔多斯(600295.SS)(900936.SS) 12.22 1.047 1.85 华电能源(600726.SS)(900937.SS) 2.62 0.293 1.42 SST天海 (600751.SS)(900938.SS) 5.74 0.264 3.45 ST华源 (600094.SS)(900940.SS) 5.68 0.434 2.07 东方通信(600776.SS)(900941.SS) 6.08 0.447 2.16 黄山旅游(600054.SS)(900942.SS) 15.38 1.358 1.79 开开实业(600272.SS)(900943.SS) 8.81 0.653 2.14 海南航空(600221.SS)(900945.SS) 4.96 0.717 1.10 ST轻骑 (600698.SS)(900946.SS) 4.86 0.293 2.63 振华重工(600320.SS)(900947.SS) 4.98 0.464 1.70 锦州港 (600190.SS)(900952.SS) 3.92 0.482 1.29 九龙山 (600555.SS)(900955.SS) 4.20 0.428 1.56 凌云股份(600480.SS)(900957.SS) 9.24 0.491 2.98 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。