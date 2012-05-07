〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

周一公布的会议纪录显示,日本央行委员在4月9-10日会议同意货币政策按兵不动,认为他们应该要观察央行2月宽松举措的效果.会议纪录显示,有迹象显示央行承受着采取行动的庞大政治压力,在4月会议一位出席的政府代表呼吁日本央行继续采取积极且大胆的货币政策举措,因经济面临下滑压力.[ID:nSB1528970]

新加坡金管局副局长王宗智(Ong Chong Tee)周一表示,金管局致力于中期内保持物价稳定;他并称货币政策应抑制,但非完全抵消来自供应面的成本压力.王宗智还称,通胀率在今年料将逐步下降,但仍维持在较高水平;金管局的政策立场旨在维持经济的平稳运行.[ID:nSB1529374]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率9% 2012年4月18日降75基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.75% 2012年5月1日降50基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.00% 2012年3月1日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)