〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
周一公布的会议纪录显示,日本央行委员在4月9-10日会议同意货币政策按兵不动,认为他们应该要观察央行2月宽松举措的效果.会议纪录显示,有迹象显示央行承受着采取行动的庞大政治压力,在4月会议一位出席的政府代表呼吁日本央行继续采取积极且大胆的货币政策举措,因经济面临下滑压力.[ID:nSB1528970]
新加坡金管局副局长王宗智(Ong Chong Tee)周一表示,金管局致力于中期内保持物价稳定;他并称货币政策应抑制,但非完全抵消来自供应面的成本压力.王宗智还称,通胀率在今年料将逐步下降,但仍维持在较高水平;金管局的政策立场旨在维持经济的平稳运行.[ID:nSB1529374]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率9% 2012年4月18日降75基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点
一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点
澳洲 隔夜拆款利率3.75% 2012年5月1日降50基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.00% 2012年3月1日降25基点
印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点
附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点
挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点
俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点
一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 高琦
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。