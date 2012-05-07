〔中国票据市场〕转贴利率续持稳,利差见窄限制机构做多热情

路透北京5月7日电---中国票据市场转贴利率周一续持稳.市场人士表示,信贷投放不足,机构希望通过买入票据资产,用足信贷额度;然市场供给有限,加之票据转贴收益已不算太高,机构也没有大幅做多票据的动力.

"转贴利率没多大变化,(机构)买入为主,出票的少,"华东地区一银行交易员称,"现在六个月转贴5.2%左右,跟资金成本差不多了."

他并指出,信贷投放不足,其视野中部分银行只能投放五六成的计划额度,故会热衷于购入票据资产;但票据收益与资金成本间的利润差日见收窄,故机构做多的兴致也不高.

资金市场一主要指标--上海银行间同业拆放利率(shibor)SHIBOR=六个月期品种SHICNY6MD=今日报在4.9985%.

华东地区另一银行交易员也表示,票源显少的原因,去年下半年是因为成本过高,今年上半年则是因为企业融资需求偏弱;虽然当前信贷额度和资金情况都不错,但票据资产供不应求的局面就是难以得到解决.

中国证券报月初报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元人民币左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.4512/5.1775 5.6520/5.4030 6.6240/6.1314

上日 5.4651/5.1775 5.6520/5.4030 6.6360/6.1314

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变动 -1.39bp/0bp 0bp/0bp -1.20bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.8678%,与上日的4.8887%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0894/3.0330 3.1409/3.0922

上日 3.0904/3.0354 3.1370/3.0903

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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