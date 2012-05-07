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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 16:46 BJT

〔国际油市〕沙特阿拉伯和阿联酋承诺向韩国供应更多石油--韩国财政官员

路透阿布扎比5月7日电---韩国企划财政部长官朴宰完周一称,阿联酋和沙特阿拉伯已向韩国承诺,如果伊朗削减对韩国的石油出口,他们将填补所有供应缺口.

"迄今为止,阿联酋和沙特已承诺如果情况变糟,他们将供应更多石油,"朴宰完在阿布扎比参加阿联酋双边经济会议间隙对记者表示.

但他表示,迄今尚未确定会供应多少石油.(完)

--编译 白云;审校 李爽

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