《中国新债预测》国开行五债增发收益率有望接近二级,投标上限增不确定性

* 招标品种: 国开行18-22期固息债增发(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 各期限均不超过60亿元人民币

* 招标时间: 1/3/5年 周二(8日)9:30-10:30

7/10年 周二(8日)9:30-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.42%-3.48%、3.85%-3.95%、4.00%-4.15%、4.28%-4.35%和4.35%-4.45%

* 预测均值: 3.45%、3.91%、4.11%、4.31%和4.41%

路透上海5月7日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将增发期限介于1-10年的五期债.路透调查显示,近来资金及现券走势平稳,且市场对该行多债同发方式已有预期,因此预计明日增发债券收益率有望接近二级市场,各期债发行收益率均值分别落在3.45%、3.91%、4.11%、4.31%和4.41%.

不过交易员同时指出,上述五期债首发时,发行人对一些品种设定的投标上限对票面利率产生了较为明显的影响.而明日国开行仍有可能在投标系统中设定区间,这将增加发行结果的不确定性.

北京一大型券商分析师称,明日增发新债收益率"大致上应该跟上一次(票面)差不多,因为最近二级收益率比较平稳."

他并表示,明天国开行应该还会在招标系统里设定利率上限,但对结果的影响如何,还要看具体位置的设定;另外,明天七年期品种是以往金融债发行中未见的美国式招标,可能也是该行期望从多方面降低融资成本的一种尝试.

国开行于4月17日首发的上述五期债,票面利率分别为3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%.

华南一银行交易员并指出,从目前的市场偏好来看,明日一和三年品种需求预计相对较好,发行收益率料接近或稍低于二级;而7-10年等长期品种,需求预计会逊色,不过因每个品种发行量均不大,发行收益率即使高出二级,偏差料也有限.

另外,与一年期政策性金融债相对稳定的收益率估值相比,4月17日至今10年期品种收益率估值降近5个基点(bp).因此,如无意外,明日增发的10年债收益率预计难超4.44%的票面利率.

中债登固定利率政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,10年期品种最新收益率IFV10YY=CDC报在4.3923%,较4月17日的4.4401%下跌4.78bp;一年期品种到期收益率IFV1YY=CDC最新报在3.4486%,较4月17日几无变动.

上述五期债因首次发行量较小,上市后并不十分活跃.今日仅有三年期的120219券tCN120219=CFXS有成交,最新收益率3.91%.

一年期的120218券tCN120218=CFXS最后成交在4月26日,收益率3.45%;五年的120220券tCN120220=CFXS最后于4月27日,收益率4.1573%;七年的120221券tCN120221=CFXS最后成交在5月4日,收益率4.30%;10年的120222券tCN120222=CFXS最后成交于5月2日,收益率4.39%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 5月8日9:30-10:30(一、三、五年期)

5月8日9:30-11:00(七、10年期)

招标方式 除七年期采用多种价格(美国式)招标外,其余均为单一价格(荷兰式)

缴款日 5月10日

起息日 4月23日

分销期 5月9日-5月10日

上市日 一年期为5月14日;三年、五年、七年和10年期为5月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)