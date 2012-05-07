〔中国债市〕现券延续温吞水走势,国际市场动荡暂难改变预期分歧

路透上海5月7日电---中国银行间债市周一延续近期的温吞水走势,只有以短期融资券为主的部分短券需求略好,其它多数品种变动甚微.

交易员并指出,由于欧洲政治不确定性以及美国数据不佳,周末国际市场走势动荡,但这并未明显引发国内债市避险情绪的上升,机构对于未来市场所面临的政策面以及经济基本面的判断仍存分歧,现券摆脱震荡格局的时机仍未成熟.

"国际上(股市和大宗商品)是跌的不少,不过国内还算稳定,你看今天股市,走的很强啊,"上海一银行交易员称.

中国股市沪综指周一近收平.尽管上周五欧美股市大跌带动今日亚太股市普遍走低,但沪指盘中反复震荡,先抑后扬走势明显强于周边市场.分析人士指出,尽管沪指在年线2,500左右压力较大,但预计大盘在经历短期震荡蓄势后,仍有望续升.[.SSCN]

交易员指出,短期内市场将把目光投向本周公布的4月经济数据,只要数据没有明显超预期,仍难对债市形成趋势性推动.

国家统计局将于本周五(11日)公布4月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等主要经济数据.

还有交易员谈到,银行间市场的收益率基本稳定,不过近日来交易所市场的低评级信用债表现稍弱,主要是受此前被调低评级的10银鸽债CN122060=SS暴跌拖累.

鹏元资信评估有限公司上周四发布了银鸽投资(600069.SS)公司债的跟踪评级报告,将其主体评级由AA-降至A+,评级展望为稳定,此后10银鸽债连续大跌,周一收报94.15元人民币,跌2.31元,或2.39%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9687 3.7551

上日 2.9652 3.8412

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2478/3.1914

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8571/2.8035

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4932/3.4254(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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