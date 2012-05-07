《中国企业债发行日程表》--5月7日

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *平顶山发展 15 7 7.86% AA 5/8-5/14 中原证券 投资公司 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== *徐州新盛建设 15 6 7.48% AA 5/8-5/14 信达证券 投资公司 (自第3年起每年偿还25%本金) 国开证券 ===================================================================================== *镇江交通投资 18 7 7.29% AA 5/8-5/10 海通证券 建设公司 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。