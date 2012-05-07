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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 17:25 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间       主承销商
           (亿元人民币)                                   
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*平顶山发展    15         7          7.86%        AA       5/8-5/14       中原证券
投资公司                   (自第3年起每年偿还20%本金)
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*徐州新盛建设  15         6          7.48%        AA       5/8-5/14       信达证券
投资公司                   (自第3年起每年偿还25%本金)                     国开证券
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*镇江交通投资  18         7          7.29%        AA       5/8-5/10       海通证券
建设公司                   (自第3年起每年偿还20%本金)                     
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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