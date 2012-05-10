(重温稿)《中国数据观测》4月CPI同比涨幅料回落,通胀短暂上涨后重回下行通道

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 公布内容: 4月CPI、PPI和工业增加值等数据
* 公布时间: 5月11日(周五)
--调查结果: (%)
中值 区间 前值 去年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI)同比 3.3 3.2 ~ 3.5 3.6 5.3 25
环比 -0.2 -0.3 ~ 0.0 0.2 0.1 9
工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -0.5 -0.8 ~ 0.2 -0.3 6.8 25
固定资产投资(不含农户)(1-4月) 20.5 19.0 ~ 21.2 20.9 25.4 25
工业增加值 12.0 11.5 ~ 13.5 11.9 13.4 25
社会消费品零售总额 15.2 14.1 ~ 15.8 15.2 17.1 25
--数据要点:
路透综合25家机构预测中值结果显示,中国4月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅料小幅降至3.3%,物价已摆脱季节性因素影响,重归下行通道,在通胀压力减轻的同时,投资、消费和生产尚未能展现明显的转好迹象.
中国通胀趋降几无悬念,但一季度国内生产总值(GDP)同比增速降至8.1%的近三年来低位,投资和生产下滑,消费未有明显起色,难担提振内需的重任,市场对中国经济下行仍存有疑虑.
交通银行金融研究中心研究员唐建伟认为,由于季节性因素影响结束导致4月食品价格回落,且CPI翘尾因素小幅下滑,4月CPI继续回归前期的涨幅放缓态势,近期各地密集推出居民阶梯电价、水和天然气等资源品价格改革措施,表明国家正利用物价上涨压力趋缓的过程在加大资源品价格改革力度.
反映上游生产资料价格的工业生产者出厂价格指数(PPI)因基数较高,且石油等国际大宗商品价格回落,根据调查结果,将延续上月跌势,同比降0.5%.
调查并显示,4月工业增加值和社会消费品零售总额较上月几近持平,固定资产投资受制造业去库存,以及房地产投资放缓影响,有所回落.
兴业银行首席经济学家鲁政委表示,一方面物价回落幅度慢于预期,新增信贷已再度放量;另一方面,其他增长指标尚未见到实质性回升,或令市场关于经济可能陷入"滞涨"的担忧有所加重.
"但由于信贷投放节奏已加快...加上此前已展开的PMI和M1回升,预计经济正处于信贷向实体渗透、实体经济即将回升的前夜,"他说.
作为宏观经济先行指标,中国4月官方和民间PMI的双双回升,无疑增强了中国经济触底反弹的希望.不过,小企业景气依旧低迷的现状,却令这种乐观预期打了折扣,亦反映出实体经济还需更多放松政策支持.[ID:nSB1522424]
--市场影响:
中国股市.SSEC近期在政策面诸多利好下连番上涨,上周创10周来最大单周涨幅,若通胀、投资和生产等数据符合预期,甚至优于预期,将提振市场对基本面的信心,利好股市及与中国经济密切相关的大宗商品市场.
但若通胀未能如预期般得到遏制,或投资、生产和消费远逊于预期,将引发市场对中国经济需求不振的担忧,令股市承压,但对债市将是利好.
数据逊于预期或进一步推动政策放松,中国政府可能通过加大政府支出、放松信贷、下调存款准备金率等方式稳定经济增长,从政策面而言,可能会短期提振股市.
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.
机构 CPI PPI 工业 投资 消费
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澳新银行 3.5 -0.3 12.3 20.9 15.5
交通银行 3.3 -0.7 11.8 20.7 15.1
交银国际 3.2 -0.3 11.7 20.1 15.4
美银美林 3.2 -0.4 12.0 20.5 15.0
东方汇理银行 3.3 -0.6 11.7 20.4 15.0
国开证券 3.4 -0.6 12.0 20.6 15.4
中金 3.4 -0.7 12.1 20.3 15.3
中信证券 3.4 -0.5 11.7 20.5 15.5
德意志银行 3.2 -0.8 13.5 20.2 15.1
Forecast Pte 3.3 -0.8 12.4 20.4 15.0
高盛 3.5 -0.6 12.3 20.9 15.2
国泰君安 3.4 -0.3 11.5 19.0 14.1
华泰联合证券 3.3 -0.7 12.6 20.1 15.3
华宝信托 3.3 -0.5 11.8 20.2 15.0
兴业银行 3.4 -0.5 11.7 20.1 15.4
ING金融市场 3.4 0.0 12.0 21.2 15.1
瑞穗证券 3.2 0.2 12.0 20.7 15.3
华侨银行 3.3 -0.6 12.2 21.0 15.5
北京领先 3.3 -0.3 11.5 20.0 15.5
上海证券 3.2 -0.8 13.0 21.0 15.0
法兴银行 3.4 -0.7 12.1 20.2 14.9
渣打银行 3.2 -0.5 12.4 20.5 15.8
瑞银 3.4 -0.5 12.8 20.8 15.1
浙商证券 3.3 -0.4 11.9 21.2 15.3
注: ~表示数据不可得.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
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