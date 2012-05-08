《交易视点》中国转债市场可逢股市调整和新券供给时增持--中金

路透上海5月8日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，中长期来看，投资者应在机会成本降低过程中将配置重点向转债倾斜，逢股市调整和新券供给增持，弹性新券是最佳增持目标。

**策略观点**

在今年股市震荡市背景下，转债市场的投资机会很难用“看好”或“看空”一言蔽之，我们也因此较以往更重视大类资产间相对价值和波段机会的把握。

短期来看，转债市场将陷入短暂的纠结和观望情绪中。至上而下看，在债市机会成本降低过程中，投资者似乎应逐步增持转债。至下而上看，在经过上月的估值修复后，转债品种对质押回购融资等利好已经有了较为充分的反应。股市在临近前期反弹高点且诸多利好预期兑现后震荡也可能加剧。

而转债已经经历了一定涨幅，个券行业分布先天不足，转债供给窗口正在慢慢打开，将配置重点从信用债转向转债似乎不合时宜。

确定的是，估值修复告一段落之后，转债进一步向上拓展更加依赖股市上涨力量的推动。我们仍相信股市底部已经抬升，但对股市会否进入新一轮牛市周期，我们还不敢给予太高期待。

因此，投资者目前最好的策略是保持中性仓位的同时止步观望。重申当前价位暂不建议追涨，如果股市继续冲高且5月下旬供给窗口重新打开，小规模的波段操作机会可能再次出现。

**热点个券**

转债发行人一季度业绩表现较差，净利润降幅的中位数达到了25.4%。其中，美丰业绩表现最为突出，银行、深机、恒丰等业绩表现平稳，而钢铁、电力、航运行业个股表现均较差。从挤压业绩的因素来看，基本可以总结为：1、收入增速疲软；2、毛利率明显下降；3、三项费用大增。

趋势上，银行股景气度迎来拐点，但仍能够保持稳定增长态势。国投、中鼎今年有望实现业绩的大幅增长，而川投、巨轮有望保持稳健的增长态势，国电、博汇等将基本保持平稳，而航运股环比改善但同比业绩仍将大幅下滑。不过，从我们的预期来看，盈利预测可能超预期的个券难觅，诸多个券业绩均存在下调风险，包括非银行大盘转债、国投、钢铁转债等。

结合正股估值情况，工行、中鼎、美丰、国电、国投等预计与股指走势相当甚至跑赢指数，深机、海运及非银行大盘转债不排除未来跑输股指。当然，正股走势只是判断转债投资价值的一个侧面。(完)

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