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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 12:49 BJT

(重发)《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月8日

(重发以补上公开市场本周逆回购到期量)

  路透上海5月8日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年5月7日-5月11日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    5/9       深   海达股份   300320   不超过1,667        --           --        华泰联合  5/14
    5/10      沪   日出东方     --    不超过10,000        --           --        广发证券  5/15 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,018.34亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1529386]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注     

  汇丰晋信恒生A股  汇丰晋信      邮储银行     农业银行、银河证券等     5/8-6/8
  行业龙头指数基金

  国联安双佳信用  国联安基金     光大银行     交通银行、国泰君安等     5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  中邮战略新兴     中邮创业      兴业银行     农业银行、首创证券等     5/10-6/8
  产业股票基金

  中证短融50       华宝兴业      中国银行     农业银行、国泰君安等     5/7-6/8
  指数债券基金

  鹏华金刚保本     鹏华基金      农业银行     建设银行、国信证券等     5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元)
  混合基金

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     长城证券、银河证券等     5/2-6/6
  指数投资基金(ETF)

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     农业银行、民生银行等     5/2-6/6
  ETF联接基金

  中海保本         中海基金      工商银行     农业银行、国联证券等     5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元)
  混合基金

  标普全球高端    易方达基金   境内:中国银行  建设银行、广发证券等     5/2-5/31 (外汇额度20亿元)
  消费品指数增强基金           境外:中银香港

  华商主题精选     华商基金      建设银行     农业银行、华龙证券等     5/2-5/29
  股票基金

  金鹰中证500指数  金鹰基金      交通银行     建设银行、广州证券等     4/23-5/29
  分级基金

  建信转债增强     建信基金      民生银行     建设银行、国泰君安等     4/27-5/25
  债券基金

  华泰柏瑞沪深300  华泰柏瑞      工商银行     交通银行、华泰证券等     4/23-5/25
  ETF联接基金

  平安大华策略     平安大华      中国银行     农业银行、申银万国等     4/23-5/25
  先锋混合基金

  诺安汇鑫保本     诺安基金      中国银行     农业银行、爱建证券等     4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元)
  混合基金

  中证内地低碳      海富通       建设银行     中国银行、海通证券等     4/23-5/22
  经济主题指数基金

  金鹰核心资源     金鹰基金      工商银行     建设银行、广州证券等     4/18-5/18
  股票基金

  富兰克林国海   国海富兰克林    中国银行     农业银行、国海证券等     4/16-5/18
  研究精选股票基金

  交银施罗德全球  交银施罗德 境内:建设银行    交通银行、海通证券等     4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元)
  自然资源基金(QDII)         境外:摩根大通

  南方金利定期     南方基金      工商银行     农业银行、申银万国等     4/11-5/11
  开放债券基金

  中银沪深300      中银基金      招商银行     中信银行、中信证券等     4/9-5/11
  等权重指数基金(LOF) 

  浦银安盛中证锐联 浦银安盛      邮储银行     招商银行、申银万国等     4/5-5/9
  基本面400指数基金

  泰达宏利逆向     泰达宏利      建设银行     交通银行、光大证券等     4/9-5/8
  策略股票基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备注
                (亿元)
  
  国家开发银行 至多300 1/3/5/7/10年 固息金融债      周四          今年第18-22期增发债
  民生银行     至多200     5年      固息金融债    5/8-5/10        小微企业专项贷款债
  东方电气集团    50       5年      中期票据        周五 
  财政部         150      九个月   记账式贴现国债 5/7-5/9 
  财政部         300       7年     记账式固息国债 5/10-5/14
  财政部         300      3/5年    电子式储蓄国债 5/10-5/23
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  4.国库现金定期存款到期
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     期数        到期金额(亿元)     期限      到期日  
  
  2011年第10期       600           六个月  周四(5月10日)
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  -------------------------------------------------------
  央票到期       正回购到期     逆回购到期    合计

    300             720           -650        370
  =======================================================================================
  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体            债券类型      到期本金规模     到期时间
                                       (亿元)
  
  财政部           记账式固息国债       301.8        上周六(5月5日)
  中国铝业           短期融资券          50          上周日(5月6日)
  (601600.SS)(2600.HK)
  财政部           记账式贴现国债       150            周一
  财政部              储蓄国债           59.27         周四
  云南省             固息地方债          84            周五

  注: 考虑到资金到账时间以及五一假期换休因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周日至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  掌趣科技   4,091.5     16.00       --           --               --       5/2     5/7
  晶盛机电   3,335       33.00       --           --               --       5/2     5/7
  珈伟股份   3,500       11.00       --           --               --       5/3     5/8
  宏昌电子  10,000

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