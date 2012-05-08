〔中国公开市场〕今日将进行200亿元正回购操作,期限28天--业内人士

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计1,020亿元,其中央票300亿元,正回购720亿元.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为近期操作主角.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会偶现需求名单,但最后都未能发行.