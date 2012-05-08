〔中国公开市场〕今日将进行200亿元正回购操作,期限28天--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海5月8日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作,期限28天.
业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商未申报任何需求.
据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计1,020亿元,其中央票300亿元,正回购720亿元.
上周四进行的650亿元七天期逆回购操作将于本周四(10日)到期.是否会延续操作,尚待观察.
今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为近期操作主角.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会偶现需求名单,但最后都未能发行.
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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