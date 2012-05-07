中国热股：顺丰控股更名首日早盘大涨逾9%，超越万科成深市最大市值股
路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。
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路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。
路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(27日)招标增发至多40亿 元人民币固息金融债，期限七年；而该行周四已公告称，下周一还将招标增发至多40亿元固 息绿色金融债，期限三年。 上述三年和七年新债分别为该行2016年第22期绿色金融债以及2017年第四期金融债的增 发债，票面利率为3.79%和3.83%。 具体发行条款如下： 2016年第22期绿色金融债和2017年第四期金融债增发 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 各为40亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 2月27日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 3月1日 起息日 3年：2016年12月23日；7年：2017年1月6日 发行期
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本