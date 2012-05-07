〔美国数据〕3月消费者信贷猛增213.6亿美元,预估为增长98亿美元

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
路透华盛顿5月7日电---一份美国联邦储备理事会报告周一显示,美国3月消费者信贷增长速度为2001年底来最快,因信用卡使用,学生贷款及汽车贷款急升.
美国3月消费者信贷增加213.6亿美元,较路透访查的分析师预估的增加98亿美元超过逾一倍.2月修正后为增加92.7亿美元.
根据美联储的统计,3月消费者信贷增幅为2001年11月来最大,当时增加280亿美元.
包括学生贷款和汽车贷款在内的3月非循环贷款增加161.7亿美元,2月修正后为增加116.2亿美元.
主要用于衡量信用卡使用情况的循环贷款增加51.8亿美元,2月修正后为减少23.5亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13