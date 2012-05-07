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货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 03:19 BJT

〔美国数据〕3月消费者信贷猛增213.6亿美元,预估为增长98亿美元

路透华盛顿5月7日电---一份美国联邦储备理事会报告周一显示,美国3月消费者信贷增长速度为2001年底来最快,因信用卡使用,学生贷款及汽车贷款急升.

美国3月消费者信贷增加213.6亿美元,较路透访查的分析师预估的增加98亿美元超过逾一倍.2月修正后为增加92.7亿美元.

根据美联储的统计,3月消费者信贷增幅为2001年11月来最大,当时增加280亿美元.

包括学生贷款和汽车贷款在内的3月非循环贷款增加161.7亿美元,2月修正后为增加116.2亿美元.

主要用于衡量信用卡使用情况的循环贷款增加51.8亿美元,2月修正后为减少23.5亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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