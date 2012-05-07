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货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 05:16 BJT

〔韩国数据〕4月PPI按年增长2.4%,按月回落0.1%

路透首尔5月8日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国4月生产者物价按年增幅降至逾两年低位,自2011年8月以来的八个月中有七个月增幅回落.

央行表示,4月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期升2.4%,不及3月2.8%的升幅,且为2010年2月以来最低增幅.

数据显示,韩国4月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.1%,3月为增长0.6%.

央行官员称,4月按年增幅放缓归因于去年油价上涨导致基数较高.4月数据中,石油,化工和主要金属商品引领增长放缓之势.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

4月 3月 4月 3月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI -0.1 0.6 2.4 2.8

主要类别

农渔林产品 -3.5 1.4 0.2 -3.1

工业产品 0.2 0.7 2.5 3.1

电力,自来水,燃气 -0.2 0.4 10.1 10.8

服务业 0.2 0.2 1.0 1.3

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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