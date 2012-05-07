〔韩国数据〕4月PPI按年增长2.4%,按月回落0.1%

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透首尔5月8日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国4月生产者物价按年增幅降至逾两年低位,自2011年8月以来的八个月中有七个月增幅回落.
央行表示,4月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期升2.4%,不及3月2.8%的升幅,且为2010年2月以来最低增幅.
数据显示,韩国4月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.1%,3月为增长0.6%.
央行官员称,4月按年增幅放缓归因于去年油价上涨导致基数较高.4月数据中,石油,化工和主要金属商品引领增长放缓之势.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
4月 3月 4月 3月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.1 0.6 2.4 2.8
主要类别
农渔林产品 -3.5 1.4 0.2 -3.1
工业产品 0.2 0.7 2.5 3.1
电力,自来水,燃气 -0.2 0.4 10.1 10.8
服务业 0.2 0.2 1.0 1.3
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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