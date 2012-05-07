〔纽约期市〕原糖、阿拉比卡咖啡和可可期货上涨,然市场交投静淡

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透纽约5月7日电---原糖、阿拉比卡咖啡和可可期货周一攀涨,因投机性买盘清淡,欧洲适逢假期导致交易缓慢.
伦敦软商品市场周一因假休市,纽约洲际交易所(ICE)周一开盘时间延迟至1130GMT.
Country Hedging分析师Sterling Smith称,"市场没有太多活力."
软商品市场的唯一忧虑是欧洲选举的结果,特别是希腊,以及这是否会破坏并重燃债务危机.
ICE-7月原糖合约SBc1上涨0.24美分或1.15%,收报每磅21.05美分.据汤森路透的数据显示,纽约软商品成交量尾盘较30日均值低40%-60%.
糖市场供应良好,因巴西中南部甘蔗收割的步伐加快.未来数月印度料将出口更多糖.
但交易商称,主力7月原糖合约似在20.50美分区域受到良好支撑.
美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,截至5月1日当周,市场发现投机客为连续第三周削减原糖期货净多仓,创1月以来的最低水准.
可可和阿拉比卡咖啡期货亦走高.
纽约7月可可期货CCN2上升68美元或接近3%,收报每吨2,357美元.
据CFTC数据显示,美国可可和咖啡净空仓有所削减.
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2上升0.60美元,收报每磅1.752美元.该合约上周五收报1.746美元,为次月合约2010年10月以来最低结算价.
阿拉比卡咖啡期货继触及19个月盘中低点1.736美元后悄然上扬.(完)
--编译 王翔琼;审校 母红
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选