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市场报道 | 2012年 5月 8日 星期二 03:02 BJT

〔纽约期市〕原糖、阿拉比卡咖啡和可可期货上涨,然市场交投静淡

路透纽约5月7日电---原糖、阿拉比卡咖啡和可可期货周一攀涨,因投机性买盘清淡,欧洲适逢假期导致交易缓慢.

伦敦软商品市场周一因假休市,纽约洲际交易所(ICE)周一开盘时间延迟至1130GMT.

Country Hedging分析师Sterling Smith称,"市场没有太多活力."

软商品市场的唯一忧虑是欧洲选举的结果,特别是希腊,以及这是否会破坏并重燃债务危机.

ICE-7月原糖合约SBc1上涨0.24美分或1.15%,收报每磅21.05美分.据汤森路透的数据显示,纽约软商品成交量尾盘较30日均值低40%-60%.

糖市场供应良好,因巴西中南部甘蔗收割的步伐加快.未来数月印度料将出口更多糖.

但交易商称,主力7月原糖合约似在20.50美分区域受到良好支撑.

美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,截至5月1日当周,市场发现投机客为连续第三周削减原糖期货净多仓,创1月以来的最低水准.

可可和阿拉比卡咖啡期货亦走高.

纽约7月可可期货CCN2上升68美元或接近3%,收报每吨2,357美元.

据CFTC数据显示,美国可可和咖啡净空仓有所削减.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2上升0.60美元,收报每磅1.752美元.该合约上周五收报1.746美元,为次月合约2010年10月以来最低结算价.

阿拉比卡咖啡期货继触及19个月盘中低点1.736美元后悄然上扬.(完)

--编译 王翔琼;审校 母红

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