〔全球金市〕金价下降,因投资者消化欧洲选举结果

* 市场消化欧洲选举结果和债务危机前景
* 美国黄金成交疲弱,未见投机热情
路透纽约/伦敦5月7日电---金价周一在清淡交投中下滑,因原油价格趋弱且缺乏避险需求.投资者在消化欧洲选举结果将对该地区不断恶化的欧债危机意味着什么.
金价受累于油价和欧元下跌,此前法国和希腊的选举结果反映出强烈的撙节抵触情绪,重新激发欧洲主权债忧虑,并令对经济成长不振和石油需求相关疲弱的不安重燃.
不过,金价持续走低,尽管欧元、油价和股市从早前的盘中低点反弹.黄金今年迄今主要跟随高风险资产的走势.
美国期金的成交量极低,此前出炉的一系列美国经济数据表现强劲,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步实施货币宽松政策的希望减退,促使一些投资者削减黄金仓位.
"黄金目前因缺乏市场参与度而走势挣扎,在我看来这并非好事.从技术面来看,市场看似脆弱,"商品财富管理公司LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.
1813GMT,现货金XAU=下降0.3%,报每盎司1,636.80美元,收复早前失地,此前曾触及盘中低点1,632.98美元.
O'Neill表示,1,630美元区域的近期低位将提供技术支撑,若金价守在此水准上方,则可能反弹.
据路透初步数据显示,6月美国期金GCM2结算价下降6.10美元,报每盎司1,639.10美元,成交量较30日均值低约40%.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCM2 1639.10 -6.10 -0.4 1632.20 1644.00 85,137
COMEX白银期货 SIK2 30.072 -0.308 -1.0 29.845 30.150 26
COMEX铂金期货 PLN2 1530.10 -5.90 -0.4 1512.90 1532.60 3,910
COMEX钯金期货 PAM2 647.80 -4.35 -0.7 644.00 655.50 1,964
现货金 XAU= 1636.80 -5.25 -0.3 1632.98 1642.40
现货银 XAG= 30.000 -0.340 -1.1 29.710 30.360
现货铂金 XPT= 1524.99 4.64 0.3 1514.50 1528.24
现货钯金 XPD= 644.72 -1.48 -0.2 646.75 652.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 王翔琼;审校 母红
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