〔金属期市〕期铜收高1.4%,从两周低点大幅反弹

* 盘中交投清淡放大了波动性,LME因假日休市
* 商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,在截至5月1日的一周,期铜投机客增加净多头部位
路透纽约5月7日电---铜价周一在动荡且淡静的交投中收高1.4%,跌至近两周低点后反弹,投资者因欧洲政治前景的不确定性一度卖出铜,然后因预计下半年中国需求上升而买入铜.
伦敦金属交易所(LME)今日因银行假期而休市,随着铜价接近今年最低水平,休市使交投更加清淡且价格波幅更加显着.
盘初铜价一度最多下跌1.5%,周末希腊和法国的选举冲击了人们对欧元区遏制债务危机能力的信心.原油和全球股市等被认为是高风险的其他资产也下跌.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2一度跌至每磅3.6665美元,为4月24日以来最低,然后大幅反弹,收高5.25美分,或1.4%,报每磅3.7735美元.
COMEX期铜稍早追随亚洲市场铜价跌势.上海期货交易所主力8月期铜合约SCFcv1收低1.2%,报每吨57,590元人民币(合9,100美元).
汤森路透初步数据显示,纽约尾盘COMEX期铜成交量降至39,000口,是30日均值的一半.
欧洲风险和中国经济增长前景,以及上周五美国逊于预期的非农就业报告暗示的美国经济力道的巨大不确定性,均使金属投资者缺乏信心.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,在截至5月1日的一周,包括对冲基金和其他大型投机客在内的基金经理将铜的多头部位提升至四周来最高水平.
"由于近期中国经济较为疲弱,但预计今年稍后中国宏观经济将改善,这持续反映出持有明确的方向性观点面临很大的挑战,"巴克莱资本的Snowdon称.
市场目前关注中国周四将公布的贸易数据,该数据应为更深入理解中国需求提供帮助.
以下为1938GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 377.40 5.35 +1.44 343.60 9.84
LME期铝 2095.00 5.50 +0.26 2020.00 3.71
LME期铜 8240.00 11.00 +0.13 7600.00 8.42
LME期铅 2045.00 -47.00 -2.25 2035.00 0.49
LME期镍 18800.00 1525.00 +8.83 18710.00 0.48
LME期锡 21450.00 -355.00 -1.63 19200.00 11.72
LME期锌 1980.00 -4.00 -0.20 1845.00 7.32
上海期铝 16225.00 -55.00 -0.34 15845.00 2.40
上海期铜 57720.00 -640.00 -1.10 55360.00 4.26
上海期锌 15385.00 -155.00 -1.00 14795.00 3.99
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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