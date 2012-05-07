〔货币市场〕美元短期借贷成本在希腊与法国选举结果出炉后持稳

路透纽约5月7日电---银行的美元短期借贷成本与美国金融市场周一持稳,尽管法国和希腊选民在周末将现任政府领导赶下台,引发对于欧元区领导层在应对债务危机方面并不团结的担忧.
紧张不安的投资者将资金短暂投入美国国库券和隔夜回购协议中,推动二者利率走低.分析师和投资者称,市场担心,希腊在新执政党的领导下,可能不会继续推行政府的预算削减措施,来获得第二轮纾困.
此外,法国社会党人奥朗德击败保守派现任总统萨科齐,当选下届总统.奥朗德承诺降低萨科齐和德国总理梅克尔主张的撙节政策力度,还许诺将把政策重点放在扶助经济增长方面.
分析师与分析师表示,美国国库券与隔夜回购利率在最初下跌后回升,由于市场对选举结果对欧元区影响的担忧消退,因此重新将资金投向股市、欧元与其他风险资产.
"出于对欧洲选举和经济的担忧,市场在选举结果出炉后下意识地寻求避险."TCW集团投资组合经理Bret Barker指出.该公司管理着1,280亿美元资产."现在市场已经平静下来."
消退的避险买盘可能也已影响到周一的两次国库券标售.
美国财政部标售580亿美元三个月期和六个月期国库券,获得的买需较一周前要少.新发行的三个月与六个月券US3MTWI=TWEB US6MTWI=TWEB利率分别为0.090%和0.145%,较上周变动不大.
在回购交易中,隔夜贷款USONRP=买价尾盘报0.25%,周五尾盘为0.26%.
在银行间拆借市场,周一无英镑与美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)定盘,因为适逢英国假期.
三个月期美元LiborUSD3MFSR=周五定盘报0.46585%,已经连续八个交易日没有变化.
三个月期欧元LiborEUR3MFSR=周一跌至0.61821%,为2010年5月4日以来最低,当时定盘报0.61500%.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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