日韩经济指标预测--5月8日-5月15日****

路透5月8日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月7日当周------------------------------------
5月8日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,887.0
5月9日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.5%
0500 日本领先指标 3月 -- +2.1
同时指标 -- +1.0
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +0.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,700
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超631
*2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余1,4209 盈余11,778
5月10日(四)
0100 韩国央行基准利率 5月 -- 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 51.8
5月11日(五)
暂无重要数据
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月13日(日)
2350 日本企业服务价格指数(CSPI)(较前月) 4月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.6%
5月14日(一)
2100 韩国出口价格 4月 -- +2.1%
进口价格 -- +3.5%
5月15日
0500 日本消费者信心指数 4月 -- 40.3
2300 韩国失业率 4月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- +4.8%
(较上年同期) -- +8.9% (完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]