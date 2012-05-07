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货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--5月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)4月小企业信心指数.

1400 - 美国参议院金融委员会就Mark Mazur提名为财政部税收政策助理部长、以及Matthew Rutherford提名为财政部联邦财政助理部长进行听证会.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

1700 - 财政部每周例行标售三年期国库券.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存和产量数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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