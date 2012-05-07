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货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 07:03 BJT

〔美国个股〕美国财政部称增加出售AIG股票,政府持股比例降至61%

路透华盛顿5月7日电---美国财政部周一表示,其正减少对美国国际集团(AIG)(AIG.N)的持股,藉由出售更多AIG普通股来将持股比重从70%降至61%.

美国政府曾表示,预期透过额外供股,即执行超额配售选择权(over-allotment option),可以再获得7.5亿美元.

财政部周日表示,预期对AIG的持股将降至63%.但对AIG股票的需求很高,财政部表示如今计划出售1.885亿股,金额约为58亿美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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